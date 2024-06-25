В Подмосковье дан старт КРТ на расселяемых территориях

В Подмосковье набирает обороты программа реновации — переселение из ветхого и аварийного жилья за счет инвестора в рамках комплексного развития территорий (КРТ). Цель реновации — сократить ветхий и аварийный фонд, создать комфортные условия проживания со всей необходимой инфраструктурой и качественно обновить городские территории, сообщает пресс-служба Минжилполитики Подмосковья.

В Мытищах состоялась заливка первого куба бетона в проект КРТ на расселяемых территориях. В мероприятии приняли участие заместитель министра строительства РФ Никита Стасишин, первый заместитель председателя правительства Московской области Максим Фомин и руководитель ГК страна Девелопмент Александр Гайдуков.

Проект несет в себе важную социальную миссию: будет расселено 12 многоквартирных жилых домов, 7 из которых признаны аварийными и опасными для проживания людей. Более 630 получат получат современные и безопасные квартиры в районе с развитой инфраструктурой. 63 семьи уже переехали досрочно.

В рамках проекта комплексного развития будет построен многофункциональный жилой комплекс площадью почти 120 тыс. кв. м.

Также будет обустроено свыше 7,5 тыс. кв. метров коммерческих площадей и подземный паркинг на 1 345 машин. Кроме того, здесь построят школу на 500 учеников и детский сад на 250 мест.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ставит задачу ускорить темпы переселения жителей из аварийных домов. В первую очередь, это стало возможно за счет использования жилищных сертификатов.