В Подмосковье более 490 врачей построили дома на участках

Уже 493 врача Подмосковья освоили земельные участки, полученные в рамках дополнительной меры поддержки медиков региона. На этих участках либо уже стоят дома, либо строятся. Об этом сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

С начала действия закона медикам узких специальностей Подмосковья предоставили 2576 земельных участков, на 372 из которых семьи построили дома, а на 121 — ведут строительство. Больше всего домов с начала действия программы построили врачи в Домодедове, Пушкинском и Коломне. В этих округах специалисты возвели от 50 до 80 домов на своих участках.

Напомним, действие закона по предоставлению земельных участков в безвозмездное пользование в Подмосковье продлится до конца 2026 года. Льгота представляется работникам 39 специальностей в 32 городских округах. Подать заявку на получение земли можно через местную администрацию. По истечении пяти лет в случае надлежащего использования участка и строительства на нем жилого дома, врачи смогут получить участки в собственность бесплатно.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что первичное звено здравоохранения должно выполнять запрос жителей Подмосковья. Власти региона всегда работали над тем, чтобы привлекать медиков на работу.

«И главы (горокругов — ред.), и Минздрав задействованы в том, чтобы все специалисты в поликлиниках присутствовали, были укомплектованы, разные технологические решения ищем для того, чтобы первичное звено выполняло запрос жителей», — сказал Воробьев.