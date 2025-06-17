В Подмосковье более 200 объектов недвижимости переданы в муниципальную собственность

Первые 17 объектов капитального строительства и 37 земельных участков переданы из казны Московской области в муниципальную собственность для вовлечения в хозяйственный оборот и использования для пользы дела. Переданное имущество — неиспользуемые объекты казны, которые будут предложены всем желающим через аукцион, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

«В прошлом году министерством имущественных отношений Московской области проведена масштабная инвентаризация областного имущества, в результате которой выявлено более 700 объектов, которые областные структуры не используют в своей деятельности. К работе по вовлечению неиспользуемого областного имущества в хозяйственный оборот решили привлечь органы муниципального самоуправления, которые помогут найти недвижимости новых хозяев и использовать ее на благо жизни округов. Перед администрациями поставлена задача не просто оперативно вовлечь в хозяйственный оборот неиспользуемые областные объекты, но и учесть социальные аспекты, мнение и запросы жителей на местах о том, что принесет наибольшую пользу людям», — рассказал министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов.

Министр добавил, что после формирования перечня неиспользуемых областных объектов, администрации муниципальных образований выразили готовность вовлечь в хозоборот в течение 3 и 4 кварталов более 200 объектов недвижимости, которые могут принести в бюджеты порядка 680 млн рублей. Первые 54 объекта уже переданы в собственность 20 муниципальных образований Подмосковья.

Среди переданного имущества есть нежилые здания, участки и целые комплексы. Так, например, в Волоколамске планируют выставить на аукцион комплекс из трех неиспользуемых зданий общей площадью 427 кв. м на земельных участках, где ранее располагался социально-реабилитационный центр. Имущество будет предложено новому хозяину с условием восстановления зданий. А в Егорьевске бизнесу будет предложено административно-деловое двухэтажное здание общей площадью 760 кв. м.

В июне планируется завершить большую часть передачи имущества в собственность муниципалитетов, а в августе уже получить первые результаты по вовлечению его в хозяйственный оборот.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.