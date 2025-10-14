В Подмосковье более 130 врачей получили земельные участки для строительства дома

За 9 месяцев текущего года 136 подмосковных врачей получили в безвозмездное пользование земельные участки для строительства дома в рамках дополнительной меры поддержки медиков региона. Об этом сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

«Количество медицинских специалистов, участвующих в программе „Земля врачам“ увеличилось до 2561. С начала этого года администрации округов передали землю 136 медицинским работникам. Приятно видеть, что программа работает и радует наших специалистов, на которых возложена ответственная роль хранителей здоровья граждан», — отметил министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов.

Наибольшее количество участков в 2025 году предоставили в следующих городских и муниципальных округах: Щелково, где землю получили 17 врачей, Коломна — 15, Серпухов — 9, Пушкинский и Орехово-Зуевский — по 8, Ступино, Сергиево-Посадский, Егорьевск, Электросталь — по 7 медиков в каждом округе, Егорьевск и Электросталь — по 6 медиков, Домодедово и Шатура — по 5 медработников.

Лидерами в этой важной социальной работе за весь период начиная с 2021 года стали следующие муниципальные образования: в Богородском предоставлено 208 земельных участков, в Пушкинском — 199 в Раменском — 191, в Коломне — 186, Домодедове — 177, Щелкове и Орехово-Зуевском — 154, Ступине — 124, Воскресенске и Дмитровском — 116 врачам.

Участки для индивидуального жилищного строительства или личного подсобного хозяйства предоставляются врачам 39 специальностей в 32 городских округах. После строительства дома врачи могут оформить землю в собственность.

Критерии участия в программе следующие — специальность, признанная дефицитной для региональных больниц, стаж работы в учреждении здравоохранения Московской области не менее трех лет. Подать заявку на получение земли можно через местную администрацию. Действие закона по предоставлению земельных участков в безвозмездное пользование в Подмосковье продлится до конца 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что первичное звено здравоохранения должно выполнять запрос жителей Подмосковья. Власти региона всегда работали над тем, чтобы привлекать медиков на работу.

«И главы (горокругов — ред.), и Минздрав задействованы в том, чтобы все специалисты в поликлиниках присутствовали, были укомплектованы, разные технологические решения ищем для того, чтобы первичное звено выполняло запрос жителей», — сказал Воробьев.