В Подмосковье без торгов станут давать в аренду земли для приютов для животных

На 106-м заседании Московской областной думы региональные парламентарии приняли закон, позволяющий без торгов предоставлять земельные участки для приютов для животных, передает корреспондент РИАМО.

Согласно закону, подготовленному фракцией «Справедливая Россия — за правду», для строительства приютов для животных земля будет предоставляться без торгов. Руководитель фракции Игорь Чистюхин добавил, что речь идет о земле, находящейся в государственной или муниципальной собственности, которая будет использована в целях развития сферы ветеринарии, а также строительства приютов для животных.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. На оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.