В Подмосковье активно возводят жилой комплекс «Одинбург»

В городском округе Одинцово в рамках комплексного развития территорий возводят жилой комплекс «Одинбург». Рабочие завершают фасадные работы в одном из корпусов. В настоящее время в корпусе продолжаются работы по внутренней отделке и внутренним инженерным системам, сообщает пресс-служба Минжилполитики региона.

Новый корпус — дом комфорт-класса переменной этажности от 14 до 24 этажей с подземным уровнем, где расположится паркинг и кладовые. В доме запроектировано 572 квартиры от студий до четырехкомнатных.

В корпусах 4А и 4Б завершилось возведение подземной части и уже ведутся работы по надземной части. В новых корпусах расположено 529 квартир, 146 кладовых, а также 88 машино-мест на подземном паркинге.

Кроме того, строители готовятся начать благоустройство территории новых корпусов 4А и 4Б, где на площади более 9,9 тыс. кв. м будет организовано современное и мультиформатное пространство для отдыха и разнообразного досуга жителей.

Отличительной особенностью новой концепции благоустройства является цепочка детских площадок, вытянутая вдоль всей территории. Для удобства юных жителей пространство разделено на возрастные группы — от 0 до 3 лет, от 3 до 7 лет, от 7 до 10 и 12+. Каждая площадка оборудована игровыми комплексами и развивающими элементами. Прорезиненные покрытия, закрытый двор и видеонаблюдение помогут малышам оставаться в безопасности во время игр.

Семейный квартал ЖК «Одинбург» находится в Одинцовском округе вблизи реки Саменки, Подушкинского и Дубковского лесопарков. Здесь уже построены 9 корпусов и детский сад. Ведется активное строительство новых секций и школы на 825 мест.

Как ранее сообщил губернатор региона Андрей Воробьев, на территории Московской области в новых жилых домах теперь планируется делать не один нежилой этаж, а два для размещения бизнеса.

«Мы сейчас рассматриваем не 1 этаж нежилой, а, например, 2 этажа для того, чтобы больше качественных услуг или офисов располагалось в микрорайонах, которые сегодня строятся», — сообщил Воробьев.