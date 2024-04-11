В Подмосковье 90% собственников квартир в ЖК «Финский» получили ключи

В Щелкове завершается заселение жилого комплекса «Финский». На сегодня 90% собственников последнего жилого корпуса получили ключи от своих квартир, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

В новом 16-этажном доме запроектировано 180 квартир различных площадей и планировок: от студий до трехкомнатных. Корпус имеет высокий класс энергоэффективности «А». Благодаря монолитной технологии строительства с навесным вентилируемым фасадом дом обеспечен надежной защитой, которая позволяет создавать в квартирах комфортный микроклимат и экономить энергоресурсы. В цокольной части здания для удобства жителей размещены кладовые для хранения инвентаря и сезонных вещей. На первом этаже расположено нежилое помещение под объекты коммерческой инфраструктуры.

В ЖК «Финский» на сегодня построены все 12 корпусов, 11 из которых заселены. Комплекс обладает собственной развитой инфраструктурой, включающей детский сад, общеобразовательную школу на 825 учащихся, детскую и взрослую поликлиники, магазины и другие повседневные сервисы. На придомовой территории размещены гостевые автостоянки и многоуровневый наземный паркинг на 900 машино-мест. Во дворах жилых корпусов обустроены детские и спортивные площадки, зоны для игр и тихого отдыха. В одном километре от жилого комплекса находится лесопарковая зона для прогулок с городским пляжем на реке Клязьма и благоустроенная прогулочная набережная.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в строительстве в основном используют отечественные строительные материалы.

По словам главы региона, только малую долю компонентов приходится покупать за рубежом.