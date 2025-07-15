В Подмосковье 30 июля пройдет прямой эфир о нововведениях в Электронном магазине

30 июля 2025 года в 12:00 в телеграм-канале комитета по конкурентной политике Московской области @konkurenTEAM состоится прямой эфир на тему: «Электронный магазин Подмосковья. Сессия Q&A», сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.

В ходе эфира профильные специалисты ведомства расскажут про:

Результаты опросов по теме;

Нововведения по постановлению правительства № 1875 в электронном магазине;

Рассмотрение предложений пользователей.

Вопросы к эфиру можно направить через платформу обратной связи до 29 июля по ссылке.

Ежегодно в Московской области заключается около 400 тыс. государственных и муниципальных контрактов. Информация о новых закупках в Московской области размещается в единой информационной системе и на портале единой автоматизированной системы управления закупками. Малые закупки (до 600 тыс. рублей) можно найти в Электронном магазине Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.