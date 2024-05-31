В Подмосковье 27 инвесторов получили землю за 1 рубль с начала года

Участниками областной программы «Земля за 1 рубль», действие которой продлили на 2024 год, в этом году уже стали 27 подмосковных инвесторов. Благодаря этой мере государственной поддержки предприниматели на арендованных земельных участках размещают новые производства за символическую плату либо расширяют уже действующий бизнес. Об этом сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

«Только в 2024 году в рамках программы «Земля за 1 рубль» в Подмосковье стартовало 27 новых инвестиционных проектов в сфере импортозамещения. Общий объем инвестиций в эти проекты оценивается в 19 млрд рублей. На новых предприятиях планируется создать свыше 1 000 рабочих мест. Всего же в рамках программы «Земля за 1 рубль» в регионе на разных стадиях реализации уже находится около 160 инвестпроектов», — рассказала зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Подать заявку на получение земельного участка в аренду без торгов по ставке 1 рубль в год могут предприниматели (ИП и юридические лица), которые готовы развивать бизнес в области сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и одежды, химических веществ, лекарств, компьютеров, электроники, оптических и пластмассовых изделий и других сферах.

«Общая площадь предоставленных участков для бизнеса в этом году составила более 90 гектаров. Участки предоставлены по льготной аренде в 15 городских округах. Всего в проекте импортозамещения задействованы 50 городских округов. Площади под свои бизнес-проекты инвесторы выбирают сами, кому-то для производства необходим один гектар, иногда требуется и больше — 50 га. Инвестор не просто получает надел земли, но полное сопровождение своего проекта, которое оказывает как инвестиционный блок, так и центр содействия строительству Московской области», — добавила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Реализация программы «Земля за 1 рубль» началась в регионе весной 2022 года. За это время бизнес в Московской области получил в льготную аренду земельные участки общей площадью более 700 га.

Согласно условиям участия в программе, земля предоставляется в аренду на три года. Если предприниматель за это время полностью реализовал бизнес-план в отношении этого участка земли, он может выкупить ее за 15% от кадастровой стоимости.

Выбор локации доступен на инвестиционной карте Подмосковья: https://invest.mosreg.ru/investor/map.

Там же можно подать заявку, система автоматически переводит на регпортал. Подробности о всех мерах поддержки бизнеса размещены на областном инвестпортале: https://invest.mosreg.ru/.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Подмосковья отметил стабильность экономики региона.

«Я хотел бы поблагодарить всех руководителей предприятий, здесь есть очень достойные, авангард нашей промышленности, руководители заводов, и есть бизнес, который открывает новые предприятия», — сказал глава региона.