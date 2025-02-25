В Подмосковье 255 врачей построили дома на участках

На полученных земельных участках в рамках губернаторской программы «Земля врачам» 255 врачей построили дома, 232 из них поставили дома на государственный учет и теперь смогут оформить землю в собственность, еще 105 специалистов ведут строительство. Об этом сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

Больше всего врачи возвели дома или строятся в городских и муниципальных округах: Домодедово (55), Пушкинский (39), Ступино (27), Коломна (25), Егорьевск (23), Бронницы (22), Дмитровский (20), Орехово-Зуевский (19), Богородский (16), Сергиево-Посадский (13).

Программа «Земля врачам» рассчитана до 2026 года. С начала действия закона в Московской области предоставлено 2438 земельных участков, в 2025 году землю получили 9 врачей узких специальностей.

Участки предоставляются для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства площадью от трех соток, расположены они на территории населенных пунктов. По истечении пяти лет со дня предоставления земельного участка медики, построив жилой дом, могут получить землю в собственность бесплатно в соответствии с Земельным кодексом. Чтобы подать заявку на землю, нужно обратиться в местную администрацию, где предложат список участков на выбор. Срок оформления в настоящее время сокращен до 10 рабочих дней.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что первичное звено здравоохранения должно выполнять запрос жителей Подмосковья. Власти региона всегда работали над тем, чтобы привлекать медиков на работу.

«И главы (горокругов — ред.), и Минздрав задействованы в том, чтобы все специалисты в поликлиниках присутствовали, были укомплектованы, разные технологические решения ищем для того, чтобы первичное звено выполняло запрос жителей», — сказал Воробьев.