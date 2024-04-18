В Подмосковье 21 июня реализуют земельные участки общей площадью 31 га

В подмосковном Пущино реализуют земельные участки общей площадью 31 га. ДОМ.РФ проведет 21 июня аукцион. Здесь предполагается строительство 20,2 тыс. кв. метров частных домов и 228,5 тыс. кв. метров среднеэтажного жилья, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Заявки на участие в торгах принимаются до 17 июня. Начальная цена лота составляет 148,3 млн рублей.

Участки расположены в восточной части Пущина, недалеко от Симферопольского шоссе. В непосредственной близости от их границ протекает река Ока. В ближайшем окружении — малоэтажные жилые дома, дачные участки. До ближайших остановок общественного транспорта примерно 200 м и 500 м. Расстояние до МКАД составляет около 90 км.

ДОМ.РФ ведёт активную деятельность по развитию неиспользуемых федеральных земель и объектов в Московской области.

Так, в марте 2024 года за 22,98 млн рублей на торгах было передано право реализации проекта комплексного развития территории (КРТ) на участке 3,3 га в Ленинском округе. В том же месяце за 163,9 млн рублей было продано имущество бывшего оздоровительного комплекса «Клязьма» в городе Пушкино. В ноябре 2023 года за 403,49 млн рублей реализована бывшая правительственная дача в Мытищах, на которой в 1930-х годах жил Иосиф Сталин.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Также глава региона отметил, что лучшие подмосковные практики цифровизации тиражируются по всей стране.