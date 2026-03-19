В Подмосковье 19 врачей достроили дома по программе в 2026 году

В Подмосковье с начала 2026 года 19 медицинских работников завершили строительство домов на участках, полученных по программе «Земля врачам». Всего с 2011 года дома построили 429 специалистов, сообщил министр имущественных отношений региона Тихон Фирсов, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

«С начала действия закона о предоставлении медицинским работникам региона земельных участков землю в безвозмездное пользование получили 2623 специалиста здравоохранения. На 429 из них уже стоят дома, еще на 109 идет строительство. В этом году 19 медработников завершили строительство своих домов, а 18 врачей приступили к построению», — отметил Тихон Фирсов.

Наиболее активно строительство ведется в Домодедове, где возведено 85 домов, в Коломне — 59 и в Пушкинском — 53 дома.

Ранее министр также назвал округа, которые в 2026 году передали медикам наибольшее число участков. В Чехове землю получили три специалиста, в Богородском, Талдомском и Сергиево-Посадском округах — по два врача.

Закон о предоставлении участков в безвозмездное пользование продлен до конца 2026 года. Льгота распространяется на работников 39 специальностей в 32 городских округах. Заявку можно подать через местную администрацию. После шести лет и завершения строительства дома участок можно оформить в собственность бесплатно.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что в регионе продолжается реализация программы «Социальная ипотека». Сертификаты вручают людям самых востребованных профессий, которые учат, лечат, посвящают себя научным открытиям, укрепляют ОПК, помогают добиваться успехов в спорте. Губернаторская программа позволяет купить жилье по доступной цене.

«Первую половину стоимости квартиры Московская область оплачивает сразу в виде первоначального взноса, вторую половину участник берет в ипотеку, а регион ежемесячно в течение 10 лет компенсирует ему эту сумму. Специалисту же нужно только гасить проценты», — заявил Воробьев.