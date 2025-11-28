В Подмосковье 18 областных учреждений прошли проверку использования имущества

сегодня в 18:36

Министерство имущественных отношений Московской области провело ряд проверок использования областной собственности государственными учреждениями региона. С начала 2025 года были проверены 18 госучреждений и иных пользователей областного имущества, а именно: 402 объекта недвижимости общей площадью 569 тысяч квадратных метров и 73 земельных участка площадью 386 гектаров. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Цель проверок заключается в повышении эффективности эксплуатации государственных активов, проверке соблюдения требований по целевому назначению, обеспечению сохранности объектов и недопущению предоставления имущества сторонним организациям без согласия владельца. Специалисты министерства особое внимание уделяют соответствию документации установленным нормам и правилам.

Кроме того, в процессе проверок обнаруживаются объекты недвижимости и земельные участки, которые либо простаивают, либо используются недостаточно эффективно. Такие объекты активно вовлекаются Министерством в экономический оборот, в том числе передаются в собственность муниципальных образований для дальнейшей реализации.

«Наша задача состоит в обеспечении прозрачности управления государственным имуществом, улучшении качества учета и повышения ответственности учреждений за использование ресурсов. Благодаря регулярному контролю мы можем оперативно реагировать на проблемы и эффективно управлять объектами собственности нашего региона», — отметил министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов.

Согласно результатам проведенных мероприятий, было выявлено 50 случаев нарушений, которые требуют устранения.

