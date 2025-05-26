В Подмосковье 127 хозяев привели вид пользования землей в соответствие с коммерцией

Одним из часто встречающихся нарушений, выявляемых муниципальным земельным контролем Московской области, является нецелевое использование земельных участков. В основном, инспекторы в ходе обследования фиксируют осуществление коммерческой деятельности на землях под индивидуальное жилищное строительство, личное подсобное хозяйство или садоводство. Об этом сообщает пресс-служба Мособлимущества.

«Обязанность по использованию земельных участков в соответствии с целями, для которых предоставлены эти земельные участки, устанавливает для собственников статья 42 Земельного кодекса РФ. Выдавая уведомление собственнику по нецелевому использованию, инспекторы не преследуют цель закрыть тот или иной бизнес. Вид разрешенного использования должен соответствовать коммерческой деятельности, кроме того, ВРИ является главным фактором при определении кадастровой стоимости земельного участка. Так, с начала года на территории региона 127 собственников исправили нарушение, инициировав процедуру изменения ВРИ», — сказал министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов.

Еще два таких нарушения исправлено в Балашихе и Дмитрове. На земельном участке для ведения садоводства и огородничества, расположенном на Щелковском шоссе, правообладатель открыл дорожный сервис, а в поселке Икша на ул. Пионерской на участке с видом разрешенного использования — для предпринимательских целей — строительства сервис-центра «Автоуслуги» предоставляли услуги гостиничного обслуживания. В одном и другом случае собственники изменили ВРИ и используют участки в соответствии с требованиями ст. 42 ЗК РФ.

Обращаем внимание тех, кто только планирует инвестировать в бизнес. Существуют законные альтернативы: приобрести земельный участок с подходящим видом разрешенного использования, изменить ВРИ существующего участка в установленном порядке или рассмотреть коммерческую деятельность, соответствующую виду разрешенного использования и правилам землепользования и застройки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал глав городских округов предлагать изменения для улучшения жизни в регионе.

«То, что я пытался донести, главы также принимают на себя. Каждое (утро — ред.) правительство начинает с разбора трансформаций в каждом отраслевом блоке. Очень хочется, чтобы главы также инициативно предлагали свои рациональные предложения, говорили о том, что мы на своем уровне должны изменить, чтобы процессы, которые происходят на земле — а все самое насущное происходит именно на земле, — мы могли эффективно администрировать», — сказал Воробьев.