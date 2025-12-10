В Подмосковье 12 декабря объявят победителей архитектурного конкурса

Торжественная церемония награждения победителей архитектурного конкурса пройдет 12 декабря в Центральном доме архитектора в рамках III Архитектурного фестиваля «Лучший проект Подмосковья». Организатором мероприятия выступает Мособлархитектура при поддержке союза архитекторов России и Ассоциации проектировщиков Московской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«В конкурсе „Лучший проект Подмосковья“ приняли участие более ста участников. Конкурс проходит уже в третий раз и можно сказать, что его проведение становится уже хорошей традицией и прекрасным подведением итогов архитектурного года. Награждение победителей — всегда настоящий праздник профессионального сообщества», — отмечает первый заместитель руководителя Комитета — главный архитектор Московской области Александра Кузьмина.

Она также подчеркивает, что демонстрация современных идей и проектов в рамках профессиональных конкурсов становится импульсом для дальнейшего развития отрасли, а деловая программа фестиваля предоставляет уникальную возможность для обмена опытом.

Конкурс лучших проектов в Московской области проводится ежегодно. В этом году в конкурсе появилось два раздела — «Проект» и «Реализация» — и новая номинация для объектов реставрации и реконструкции. Жюри, в состав которого вошли ведущие российские архитекторы, представители органов власти и экспертного сообщества, оценивало не только эстетику, но и гармоничность интеграции объектов в среду, инновационность и качество воплощения.

Дискуссионная часть фестиваля в этом году будет посвящена развитию промышленной архитектуры региона. Центральной темой станет Light Industrial — современный формат, трансформирующий подход к проектированию и использованию промышленных объектов. В рамках круглого стола эксперты отрасли, представители власти и бизнеса обсудят, как синтез науки, дизайна и новых технологий может создать новую культуру производственных пространств и комфортную городскую среду.

«Light Industrial — это не просто тренд, это ответ на запрос экономики и общества. Речь идет о создании экологичных, технологичных и архитектурно выразительных объектов, которые становятся драйверами развития территорий. Московская область активно формирует эту повестку, и нам важно консолидировать лучшие практики и видение экспертного сообщества», — отмечает Александра Кузьмина.

В дискуссии планируется участие:

Александра Кузьмина, главный архитектор Московской области,

Юлия Баринова, заместитель министра инвестиций, промышленности и науки Московской области,

Станислав Кулиш, руководитель архитектурного бюро «Лабва Про»,

Юрий Виссарионов, руководитель архитектурной мастерской ПТАМ Виссарионова,

Александр Манунин, управляющий партнер Parametr,

Артем Петрухин, партнер холдинга «Строительный альянс»,

Павел Несмачный, генеральный директор компании «АР-БИ-ЭН-ЭЙ».

Модератор: Илья Машков, председатель правления Ассоциации проектировщиков Московской области, советник РААСН.

Участники круглого стола обсудят отличия нового формата от классических промзон, востребованность Light Industrial в регионе, тренды в промышленной архитектуре и другие вопросы.

В программе фестиваля также запланирована профессиональная дискуссия о новых технологиях в фасадных решениях и неформальное общение участников в рамках фуршета.

Регистрация для участников: https://eevents.ru/iii-arhitekturnyy-festival-luchshiy-proekt-podmoskovya

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.