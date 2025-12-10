В Подмосковье 12 декабря объявят победителей архитектурного конкурса
Фото - © Афиша архитектурного фестиваля "Лучший проект Подмосковья"/Мособлархитектура
Торжественная церемония награждения победителей архитектурного конкурса пройдет 12 декабря в Центральном доме архитектора в рамках III Архитектурного фестиваля «Лучший проект Подмосковья». Организатором мероприятия выступает Мособлархитектура при поддержке союза архитекторов России и Ассоциации проектировщиков Московской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«В конкурсе „Лучший проект Подмосковья“ приняли участие более ста участников. Конкурс проходит уже в третий раз и можно сказать, что его проведение становится уже хорошей традицией и прекрасным подведением итогов архитектурного года. Награждение победителей — всегда настоящий праздник профессионального сообщества», — отмечает первый заместитель руководителя Комитета — главный архитектор Московской области Александра Кузьмина.
Она также подчеркивает, что демонстрация современных идей и проектов в рамках профессиональных конкурсов становится импульсом для дальнейшего развития отрасли, а деловая программа фестиваля предоставляет уникальную возможность для обмена опытом.
Конкурс лучших проектов в Московской области проводится ежегодно. В этом году в конкурсе появилось два раздела — «Проект» и «Реализация» — и новая номинация для объектов реставрации и реконструкции. Жюри, в состав которого вошли ведущие российские архитекторы, представители органов власти и экспертного сообщества, оценивало не только эстетику, но и гармоничность интеграции объектов в среду, инновационность и качество воплощения.
Дискуссионная часть фестиваля в этом году будет посвящена развитию промышленной архитектуры региона. Центральной темой станет Light Industrial — современный формат, трансформирующий подход к проектированию и использованию промышленных объектов. В рамках круглого стола эксперты отрасли, представители власти и бизнеса обсудят, как синтез науки, дизайна и новых технологий может создать новую культуру производственных пространств и комфортную городскую среду.
«Light Industrial — это не просто тренд, это ответ на запрос экономики и общества. Речь идет о создании экологичных, технологичных и архитектурно выразительных объектов, которые становятся драйверами развития территорий. Московская область активно формирует эту повестку, и нам важно консолидировать лучшие практики и видение экспертного сообщества», — отмечает Александра Кузьмина.
В дискуссии планируется участие:
- Александра Кузьмина, главный архитектор Московской области,
- Юлия Баринова, заместитель министра инвестиций, промышленности и науки Московской области,
- Станислав Кулиш, руководитель архитектурного бюро «Лабва Про»,
- Юрий Виссарионов, руководитель архитектурной мастерской ПТАМ Виссарионова,
- Александр Манунин, управляющий партнер Parametr,
- Артем Петрухин, партнер холдинга «Строительный альянс»,
- Павел Несмачный, генеральный директор компании «АР-БИ-ЭН-ЭЙ».
- Модератор: Илья Машков, председатель правления Ассоциации проектировщиков Московской области, советник РААСН.
Участники круглого стола обсудят отличия нового формата от классических промзон, востребованность Light Industrial в регионе, тренды в промышленной архитектуре и другие вопросы.
В программе фестиваля также запланирована профессиональная дискуссия о новых технологиях в фасадных решениях и неформальное общение участников в рамках фуршета.
Регистрация для участников: https://eevents.ru/iii-arhitekturnyy-festival-luchshiy-proekt-podmoskovya
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.
«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.