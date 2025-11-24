В Подмосковье 11 объектов культурного наследия передали бизнесу по льготной аренде

В рамках региональной программы льготной аренды «Недвижимость за 1 рубль» предпринимателям Московской области передано 11 объектов культурного наследия. Участниками программы могут стать субъекты МСП и физлица при условии принятия и исполнения обязательств по восстановлению полученных зданий. Об этом сообщает пресс-служба регионального Мининвеста.

«В этом году программа «Недвижимость за 1 рубль» была расширена. Инвесторам предоставлена возможность долгосрочной аренды исторических зданий и сооружений на льготных условиях. Инициатива позволяет одновременно сохранять культурное наследие Московской области и создавать благоприятные условия для развития предпринимательской деятельности. Механизм сотрудничества носит взаимовыгодный характер», — отметила зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Программа «Недвижимость за 1 рубль» работает в Московской области с 2023 года. Изначально малому и среднему бизнесу предлагался доступ к неиспользуемым муниципальным объектам. Однако в этом году программу расширили, включив в нее объекты культурного наследия.

«Благодаря тому, что мы расширили программу, администрации городских и муниципальных округов получили возможность предложить инвесторам отреставрировать исторические объекты, при этом, не тратясь на аренду. Уже 11 объектов арендованы по льготной цене. Среди них, например, главный дом и флигель городской усадьбы купца Хлебникова в Можайске», — уточнил министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов.

В рамках программы льготной аренды «Недвижимость за 1 рубль» субъекты малого и среднего предпринимательства и физические лица обязаны в семилетний срок отреставрировать полученные в пользование объекты культурного наследия, находящиеся в неудовлетворительном состоянии. Участниками программы могут стать лишь те заявители, которые не имеют задолженностей по заработной плате и налогам, не находятся в стадии банкротства и не имеют мер принудительного взыскания задолженности.

Подобрать подходящее помещение, получить необходимую информацию, а также подать заявку на получение объекта можно на инвестиционной карте Московской области: https://invest.mosreg.ru/investor/map.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны. Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.