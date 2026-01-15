В Подмосковье 1 511 многодетных семей получили бесплатные земельные участки в 2025 году

В 2025 году 1 511 многодетных семей из 48 округов Подмосковья получили бесплатные земельные участки в собственность, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

В течение 2025 года в Подмосковье 1511 многодетных семей получили право собственности на бесплатные земельные участки. Участки предоставлены в общей долевой собственности членам семей для поддержки родителей и детей.

Министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов отметил, что предоставление бесплатных участков — одна из ключевых мер поддержки, направленных на улучшение жилищных условий многодетных. С начала действия закона землю получили 39046 семей. В 2025 году больше всего участков предоставили в Жуковском — 140, Домодедове — 135, Электростали — 117, Подольске — 110 и Одинцове — 106.

В регионе продолжается формирование новых участков для дальнейшего распределения. Уже подготовлено 3252 участка, еще 2211 находятся в процессе оформления.

Многодетные семьи также могут выбрать единовременную выплату в размере 400 тысяч рублей вместо участка. Подать заявку можно онлайн через портал министерства социального развития Московской области. Программа направлена на улучшение материального положения и условий проживания многодетных семей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что важную роль в обеспечении жильем детей-сирот в Подмосковье играют не только темпы и объемы, но и комфорт для ребят. Согласно федеральному закону, норма выдачи жилищных сертификатов детям-сиротам — с 23 лет, но Московская область первой в РФ снизила порог до 18 лет.

«Для каждого человека важно иметь свой теплый, уютный дом, особенно, если у него нет поддержки родных и близких. С 2013-го мы выдали 8,5 тыс. квартир сиротам. В этом году жильем будут обеспечены 986 детей», — сказал губернатор.