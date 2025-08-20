В пяти жилых домах ЖК «Андреевка LIFE» Солнечногорска стартовали кадастровые работы

Кадастровые инженеры Химкинского филиала ГБУ «БТИ Московской области» по заказу управляющей компании приступили к замерам и подготовке технических паспортов объектов на территории ЖК «Андреевка LIFE». Об этом сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Подмосковья.

«Работы идут в пяти жилых домах комплекса на площади более 62 000 кв. метров. Затем филиал приступит к подготовке технической документации для ввода ЖК в эксплуатацию и постановки его на кадастровый учет», — рассказал директор Химкинского филиала ГБУ «БТИ Московской области» Алексей Мягких.

«Андреевка Life» — это загородный проект комфорт-класса, он расположен в поселке городского типа Андреевка городского округа Солнечногорск. Комплекс состоит из 8 монолитных домов с широким выбором квартир различных площадей и планировок. Дома строятся в шахматном порядке, на достаточно большом расстоянии друг от друга. Это прекрасное место для тех, кто ценит единение с природой, но в то же время не хочет терять ритм города.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.