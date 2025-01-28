В Петербурге выселяют театр «Лицедеи» из «Толстого сквера»

В конце декабря состоялась важная сделка в сфере недвижимости Санкт-Петербурга. Особняк Долгоруковой, расположенный на пересечении Фурштатской улицы и Литейного проспекта, обрел новых владельцев, из-за этого театр «Лицедеи» вынужден переехать в новое место, сообщает «Деловой Петербург» .

Согласно данным Росреестра, собственником исторического здания, где ранее располагалось казино, стала компания ООО «И-Инвест». За этой организацией стоят руководители «Газпромнефть-Региональные продажи» — Сергей Сухоруков и Валерий Ледовских.

Примечательно, что в это здание планируется переезд театра «Лицедеи», который покидает свое нынешнее место в «Толстом сквере» после его полного выкупа банковской структурой.

В историческом здании площадью 5000 квадратных метров ранее располагались культурно-развлекательный центр и казино под названием «Олимпия», которые специализировались на проведении деловых и светских мероприятий в начале двухтысячных годов. Объект ранее принадлежал компании ООО «Дворец Олимпия», находившейся под управлением ООО «Капитал Девелопмент», чьими собственниками являлись ООО «Петро Мир» и Сергей Медведев, чья доля была заложена бизнесмену-миллиардеру Михаилу Мирилашвили.

Процесс реализации недвижимости осуществлялся через Российский аукционный дом, при этом финансовая сторона сделки, предположительно, достигала 600 миллионов рублей.