В Петербурге вскоре начнут строительство храма святой Равноапостольной Нины

Настоятель храма святой Равноапостольной Нины, посвященного 80-летию снятия блокады, и настоятель храма святителя Петра, митрополита Московского на Роменской улице, директор центра духовной культуры и образования, иерей Артемий Наумов рассказал, что в декабре стартует процесс установки свай для храма святой Равноапостольной Нины, расположенного на Бухарестской улице, сообщает газета «Петербургский дневник» .

По словам иерея, в настоящее время идет работа над подготовкой площадки для строительства, все необходимые разрешения уже получены, и свайное поле готово. В декабре начнется установка свай. Сейчас уже ведется закупка материалов и вывоз грунта, что говорит о начале активной стадии проекта. Наумов выразил надежду, что данный храм, являющийся памятником, откроется в юбилейный год, и отметил, что прилагаются все усилия для реализации этого намерения. Местные жители и участники блокады очень хотят увидеть это важное место. Иерей добавил, что также в планах — установка бюста маршалу Говорову.

«Храм будет нести не только духовно-религиозную нагрузку, но и исторический духовный аспект, посвященный нашей победе», — подчеркнул Наумов.

В июле 2024 года была заложена основа будущего храма, посвященного 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Он разместится на пересечении Бухарестской улицы и Козловского переулка.

Выбор этого места для строительства неслучаен: неподалеку, на Ново-Волковском кладбище, находятся братские могилы солдат и мирных жителей, защищавших город.