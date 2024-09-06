В Петербурге построят электротехнический завод

В особой экономической зоне «Санкт-Петербург» к концу 2025 года построят завод по производству электротехнического оборудования, сообщает ТАСС .

«Сегодня мы закладываем новое предприятие и делаем еще один шаг для развития будущего. Начало реализации нового проекта компании «Электроаппарат» полностью соответствует тем задачам, которые поставил президент России», - сказал губернатор города Александр Беглов.

На предприятии создадут не менее 900 рабочих мест, объем инвестиций составит не менее 2,2 млрд рублей. К 2027 году объем налоговых поступлений в бюджет города может составить более 100 млн рублей. Предприятие займется выпуском трансформаторов тока, элегазовых и генераторных выключателей и разъединителей.

Затем компания также займется разработкой новых продуктов и модификацией существующего оборудования.