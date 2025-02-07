В Петербурге построили новый архивный комплекс

«Новый архивный комплекс примет первых посетителей уже в этом году. Два городских архива — Центральный государственный исторический архив и Центральный государственный архив литературы и искусства — сейчас готовят свои фонды к переезду», — заявил председатель Архивного комитета Петр Тищенко.

По его словам, специалисты уже закупили и смонтировали в здании стеллажи, мебель и необходимое оборудование.

Архивы давно нуждались в новых площадках, это связано, в том числе, с соблюдением государственных требований по хранению документов. В исторических зданиях в центре Северной столицы не всегда есть возможность устанавливать необходимые режимы температуры и влаги.