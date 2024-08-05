В первом российском кластере ИЖС в Подмосковье поставили на кадастр 10 домов

В Подмосковье в первом ИЖС кластере России первые 10 индивидуальных домов поставлены на кадастровый учет. Дома построены в Дмитровском городском округе, сообщает пресс-служба Минжилполитики региона.

Кластер «Дмитров Дом» стартовал весной 2023 года. Всего в рамках проекта на территории более одной тысячи гектар построят более 850 тыс. кв. метров индивидуального жилья. В кластере будет создана инфраструктура, сопоставимая с городской — несколько детских садов суммарно на 579 мест, школа для 1 202 учеников, поликлиника на 250 посещений в смену, магазины, кафе, рестораны и спортивные центры.

Московская область первой в стране ввела понятие кластеры ИЖС, установила нормы проектирования и разработала меры поддержки застройщиков. Цель такого подхода — уйти от стихийной застройки хозспособом к сбалансированному развитию территорий с единым стилем строительства домов «под ключ», со всей необходимой инженерной, транспортной и социальной инфраструктурой.

Индивидуальное жилищное строительство в Подмосковье — это совершенно новый формат загородной недвижимости с городским комфортом и собственной инфраструктурой. На территории региона реализуются 7 кластеров ИЖС в разных городских округах — Истра, Чехов, Домодедово, округе Пушкинский, Дмитровском и Наро-Фоминском округе. Будет построено более 4,5 млн кв. метров индивидуального жилья, 19 детских садов, 15 школ, 6 поликлиник и 7 спортивных объектов.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что в ряде новых территорий Подмосковья наблюдается высокий запрос на строительство жилья.

«Запрос на строительство нового жилья в определенных территориях у нас высокий», — сообщил Воробьев.

Он отметил, что в таких городских округах, как Ступино, Дубна, Пущино и Серпухов наблюдается проблема с ростом строительства жилья. Необходимо создать условия, чтобы и там началось активное строительство индивидуального жилья.