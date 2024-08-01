В первом корпусе подмосковного ЖК «М_5» в завершены монолитные работы

В Красногорске возводят клубный ЖК «М_5». На объекте завершены монолитные работы в первом 25-этажном корпусе жилого комплекса, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Сейчас монолит первого многоквартирного дома уже завершен, ведется каменная кладка наружных стен на уровне 18 этажа. Во втором доме ведутся монолитные работы на уровне 21-го этажа.

В первом и втором корпусах инженеры прокладывают системы вентиляции, водоснабжения и электроснабжения, а также занимаются устройством наружных сетей канализации и ливнестока. Началось благоустройство в зоне парковки.

В ЖК «M_5» экспонируется 391 квартира со свободной планировкой площадью от 24 до 101 кв. метров. Порядка 70% квартир имеют прекрасные видовые характеристики — из них открывается живописный вид на Москву-реку. Для желающих также предлагаются 272 парковочных места в подземном гараже и нежилые кладовые помещения для хранения спортинвентаря и другого имущества.

«M_5» расположен в тихом уютном месте — вокруг много достопримечательностей и парковых зон. Недалеко от ЖК находятся океанариум «Крокус-Сити», Музей техники Вадима Задорожного, Николо-Боголюбская церковь в Павшино, а также Красногорский лесопарк и Лохин остров для прогулок на свежем воздухе.

Жилой квартал отличает развитая транспортная инфраструктура: рядом находятся скоростная ветка МЦД и несколько остановок маршрутов общественного транспорта. Жители с личным автотранспортом смогут удобно и быстро добраться до любой точки в центре или за городом по Ильинскому, Новорижскому, Волоколамскому шоссе и МКАД.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.