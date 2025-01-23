В Перхушково отреставрировали усадьбу имени Герцена

Здесь, по легенде, остановился после Бородинского сражения Наполеон. Император Франции провел ночь под крышей двухэтажной усадьбы, построенной в 1760-х годах. Это имение — одно из старейших в Подмосковье. Более 100 лет усадьба находилась в собственности представителей дворянского рода Яковлевых — близких родственников знаменитого писателя Александра Герцена. Сам литератор неоднократно бывал здесь. Помимо Герцена, тут часто гостили Гоголь, Аксаков и Погодин.

Во второй половине девятнадцатого века усадьбой владел бывший крепостной крестьянин Жилкин, ставший впоследствии звенигородским купцом. В конце века его выкупила артистка Малого театра Благово-Доброхотова.

Из ансамбля усадьбы до наших дней дошли два строения: главное здание и церковь Покрова. В 2022 году Российским фондом культуры и Российским военно-историческим обществом был разработан проект по восстановлению имения.

«В 2023 году получили первое разрешение, начали реставрацию. За полтора года мы смогли восстановить здание полностью из руин. Первый этаж выполнен из камня, второй — деревянный. Мы обновили брус, окна, двери, а также инженерные системы. Здание подключили к новым сетям газа и электричества», — рассказал директор Департамента управления делами Российского военно-исторического общества Илья Ерхов.

На объекте провели работы по усилению фундаментов и их гидроизоляции, усилению кирпичной кладки и расчистке деревянных конструкций.

«Вопрос об использовании помещений пока открыт: среди вариантов — оборудовать пространство для размещения музейных экспозиций. Уверен, что усадьба имени Герцена не только останется ценным историческим памятником, но и будет важной частью культурной жизни нашего округа», — подчеркнул глава муниципалитета Андрей Иванов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны.

Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.