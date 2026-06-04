В Пересвете устранят недочеты капремонта школы №8 к 1 сентября

В школе №8 в Пересвете Сергиево-Посадского округа устранят выявленные после капитального ремонта недочеты до 1 августа. Повторную проверку проведут 2 августа, чтобы к 1 сентября учреждение было полностью готово к учебному году, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Глава округа Оксана Ероханова вместе с профильными заместителями Ольгой Дударевой и Павлом Цветковым проверила состояние школы после завершения капитального ремонта и начала активной эксплуатации. Учебное заведение уже приняло более 800 учеников.

Во время осмотра выявили незначительные замечания. На отдельных участках дорожек после ремонта коммуникаций просел грунт — подрядчик уже проводит выравнивание в рамках гарантийных обязательств. Территорию также готовят к озеленению: здесь высадят цветы и деревья.

Внутри здания специалисты устраняют следы протечек кровли, устанавливают недостающее оборудование в кабинетах и готовят стены коридоров к обновлению.

«Школа — это живой организм, более 800 детей. Требуется, чтобы заново были покрашены стены в коридорах и классах с применением новых технологий», — прокомментировала Ольга Дударева.

Подрядчик должен устранить все замечания до 1 августа. Повторная проверка намечена на 2 августа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье особое внимание уделяется капитальному ремонту школ, чтобы они ничем не отличались от новых современных образовательных учреждений.

Губернатор сделал акцент на том, что когда директор, а также коллектив и родители вовлечены во все эти процессы, то из школы, которая построена несколько десятилетий назад, получается очень современное учебное заведение.