В Печатниках участок освобожден от незаконного пункта приема металлолома и складов

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В Печатниках от незаконного пункта приема металла и складов освободили участок

В Москве демонтировали комплекс нелегальных построек на территории в ЮВАО. Об этом сообщил начальник Госинспекции по недвижимости Иван Бобров.

В столице с целью соблюдения порядка в земельно-имущественной сфере осуществляют постоянный контроль законности строительства зданий и сооружений, включая коммерческие объекты. Регулярно проводятся инспекции всех округов города.

Незаконное использование земельных участков является нарушением земельного законодательства. По итогам мониторинга такой факт установили в районе Печатники по адресу: улица Южнопортовая, вл. 21. Инспекторы ведомства выявили комплекс нелегальных построек, которые использовались в коммерческих целях.

По словам Ивана Боброва, в одном из объектов работал пункт приема металлолома, а остальные использовали в качестве складов.

К числу нарушений земельного законодательства относится незаконное использование участка. Подобный факт был установлен по итогам мониторинга района Печатники в ЮВАО на ул. Южнопортовая, вл. 21. Сотрудники ведомства обнаружили целый комплекс нелегальных построек, используемых в коммерческих целях.

«Общая площадь обнаруженных объектов составляла 322 кв. м. Как установили инспекторы, земельный участок для размещения указанных объектов не предоставлялся, разрешительная документация на их возведение не оформлялась», — пояснил Бобров.

Он добавил, что также постройки не были отражены в кадастровом учете и технической документации.

Сейчас нарушение устранено — часть нелегальных построек была демонтирована фактическим пользователем, а остальные демонтировали силами Госинспепкции.