В Павловском Посаде завершается капремонт центра образования «Истоки»

сегодня в 16:57

В подмосковном Электрогорске городского округа Павлово-Посадский, на улице Калинина, д. 25а, завершаются работы по капитальному ремонту центра дополнительного образования «Истоки». Об этом сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Подмосковья.

Работы ведутся в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области», в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети».

В двухэтажном здании, 1971 года постройки, площадью 841,7 квадратных метров, завершены фасадные работы, заменены инженерные сети, радиаторы, сантехническое оборудование, окна и двери. Ведется внутренняя отделка помещений, устройство входной группы, благоустройство прилегающей территории. В рамках капитального ремонта также будет проведена замена мебели.

Завершить все работы в Центре дополнительного образования планируется до конца 2025 года.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.