В Павловском Посаде установлены зоны охраны жилого дома с магазином, нач XX века

Постановлением правительства Московской области от 11.06.2024 № 582-ПП установлены зоны охраны объекта культурного наследия регионального значения «Дом жилой с магазином, нач. XX в.», расположенного по адресу: г. Павловский Посад, ул. Льва Толстого, д. 8. Об этом сообщает пресс-служба главного управления культурного наследия.

Двухэтажный каменный дом построен в начале XX в., на первом этаже в средней части расположен вход с магазином, фланкированный широкими окнами — витринами. Два центральных окна акцентированы лепным украшением на уровне перемычек в виде парных факелов, соединенных гирляндами. Здание является характерным провинциальным образцом жилого дома с магазином начала ХХ века, выстроенного в формах неоклассицизма. Реставрационные работы не проводились. Объект расположен в центральной части исторического города, в квартале, ограниченном с востока улицей Льва Толстого, с юга — Павловской улицей, проходящей по северной границе Торговой площади (современная площадь Революции).

В целях обеспечения сохранности объекта на сопряженной с ним территории установлена охранная зона, в которую включена территория, непосредственно примыкающая к объекту и обеспечивающая наиболее оптимальное восприятия памятника — фрагмент улицы Льва Толстого, а также фрагмент Павловской улицы, с которого раскрываются виды на ценные элементы исторической застройки, композиционно взаимосвязанные с памятником.

Запрещается строительство объектов капитального строительства, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и восстановление историко-градостроительной и природной среды объекта.

Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности состоит из 3 участков, режим использования данной зоны разрешает капитальный ремонт, реконструкцию, строительство и хозяйственную деятельность, определяет предельно допустимые параметры разрешенного строительства и требования к архитектурному решению зданий и сооружений.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны.

Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.