В Павловском Посаде строят склад для гофрокомбината

Новый склад площадью 5,9 тыс. кв. м возводят в Павловском Посаде для «Павлово-Посадского Гофрокомбината». После ввода объекта запасы гофрокартона вырастут с 12 до почти 19 тыс. тонн, сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.

В Павловском Посаде строят склад для крупного производителя упаковки. Проект позволит увеличить объем хранения гофрокартона почти на 7 тыс. тонн — с 12 до 19 тыс. тонн — и обеспечить стабильные поставки продукции в торговые сети и для интернет-ритейла.

Площадь здания составит 5,9 тыс. кв. м. На складе организуют полный логистический цикл: приемку, размещение, хранение и отгрузку продукции. Развитие складской инфраструктуры должно повысить скорость обработки заказов и поставок клиентам.

Строительный надзор за объектом ведет Главгосстройнадзор Московской области. Готовность склада составляет 18%: выполнены котлован и устройство фундаментов, идет монтаж металлического каркаса. Завершить строительство планируют в четвертом квартале 2026 года.

Застройщиком выступает «Павлово-Посадский Гофрокомбинат». Предприятие более 20 лет производит гофрокартон и упаковку для промышленности, ритейла и логистических компаний.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе уже открыли и планируются к запуску различные автоматизированные склады.

«Могу сказать, что на сегодня у нас четыре ведущие компании по робототехнике — это пока не гуманоиды, нам гуманоиды, может быть, и пока не к спеху: есть с кем пообщаться и дома, и на работе. А вот автоматизированные системы — мы их уже видим и в Раменском, и в Электростали, и в Ленинском, и, наверное, в любом другом городском округе. Огромное количество мигрантов используется в логистическом бизнесе, распредцентры. <…> В Подольске мы открыли автоматизированный склад», — рассказал Воробьев.