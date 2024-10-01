В Павловском Посаде снесли аварийный многоквартирный дом

В Павлово-Посадском городском округе, в рабочем поселке Большие Дворы, на улице Горького было выявлено и снесено здание многоквартирного жилого дома № 3, находившееся в аварийном состоянии. Демонтаж был проведен в рамках работ по выявлению и ликвидации объектов незавершенного, самовольного строительства, а также аварийных зданий на территории Московской области. Об этом сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.

«Двухэтажный, кирпичный жилой дом общей площадью чуть более 380 квадратных метров был построен в 1958 году. Сооружение было признано аварийным в связи с физическим износом конструктивных элементов. В рамках муниципальной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области» были проведены мероприятия по расселению жильцов 10 квартир, после чего принято решение о сносе. В конце лета текущего года были проведены необходимые работы по демонтажу строения, которые в настоящий момент полностью завершены. Территория свободна от аварийной постройки, строительный мусор вывезен и утилизирован», — рассказал министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

Всего на территории Павлово-Посадского городского округа было выявлено 207 проблемных объектов. На сегодняшний день уже снесено, достроено и приведено в соответствие 144 объекта, что составляет 70% от общего количества. Работа в этом направлении продолжается.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что задачей властей Московской области при решении вопросов о ликвидации или окончании возведения недостроя является соблюдение прав всех сторон.

«Все они портят облик города и опасны для жителей. За каждым объектом стоит собственник, его банкротство или другая причина. Наша задача — соблюсти права всех сторон и по каждому недострою вопрос решить», — уточнил Воробьев.