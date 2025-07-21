В Павловском Посаде снесли 3 аварийных жилых дома

На территории Московской области продолжается масштабная работа по ликвидации объектов незавершенного и самовольного строительства, а также аварийных зданий. В результате этой работы в Павловском Посаде были выявлены и демонтированы три многоквартирных дома, находившихся в аварийном состоянии. Жилые строения располагались на Интернациональном проезде, в окружении малоэтажной застройки, сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.

Двухэтажные многоквартирные дома № 6/1, 6/2, и 6/3 были построены в 50-х годах прошлого века. Площадь жилых объектов составляла от 415 до 420 квадратных метров. Здания были признаны аварийными в связи с непригодностью для дальнейшей эксплуатации. В рамках муниципальной программы Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области» были проведены необходимые мероприятия по расселению жилых помещений. Общее количество квартир составило — 27. Затем аварийные постройки были включены в перечень объектов для ликвидации и демонтированы во втором квартале текущего года.

В настоящий момент территория освобождена от аварийных домов и расчищена от строительного мусора.

На освободившейся территории администрацией планируется проведение работ по благоустройству, включающие устройство газона и высадку зеленых насаждений.

Всего на территории Павлово-Посадского городского округа было выявлено 243 объекта незавершенного строительства. На сегодняшний день снесено, достроено и приведено в соответствие 163 объекта, что составляет порядка 67% от общего количества. Работа в этом направлении продолжается.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что расселение аварийного и ветхого жилья — очень важный момент.

«Благодаря федеральной программе мы стараемся максимально быстро расселять такие дома. В Подмосковье приняли решение закончить первый этап программы (по расселению аварийных домов — ред.) как можно скорее — не в следующем году, а уже в этом», — сказал Воробьев.

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