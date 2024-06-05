В Павловском Посаде проверили ход капремонта объектов образования

Депутаты «Единой России» во главе с депутатом Госдумы Геннадием Паниным проверили работу подрядчиков в лицее № 2 имени Вячеслава Тихонова и детском саде «Незабудка» Павловского посада. Все работы ведутся по Народной программе партии, сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

Корпус Лицея № 2 им. В. В. Тихонова (бывшая школа № 4) построен в 1974 году. Общая площадь ремонтируемого здания составляет 5,4 тыс. кв. м. Согласно условиям, подрядчику предстоит привести в порядок кровлю и фасад, обновить системы отопления, водоснабжения, вентиляции, пожарной сигнализации, электроснабжения, установить новые окна и двери, сантехнику, отремонтировать внутренние помещения и входные группы

«Темп работ по всем фронтам — не самый лучший. Подрядчик начинает проседать в сроках сдачи объекта. Вместе с главой округа Денисом Семеновым, депутатом Московской областной Думы Линарой Самединовой и подрядчиком составили дорожную карту, где усилиться и как ускориться. Поставили четкие сроки по каждому направлению. Когда вопрос касается национальных проектов нашего Президента, Народной программы „Единой России“, держим руку на пульсе: где-то помогаем, а где-то придаем импульс для ускорения. Наша принципиальная позиция, объект должен быть сдан в срок», — заявил Геннадий Панин.

Кроме этого, на территории запланировано благоустройство спортивного кластера: футбольное поле, спортивные площадки и легкоатлетический сектор. О необходимости благоустройства просили сами жители округа.

Следующим объектом мониторинга стал детский сад «Незабудка», здесь также ведутся работы по капитальному ремонту, в ходе которого предстоит заменить электрику и систему вентиляции. В настоящий момент завершается установка пластиковых окон, началась подготовка фасада к установке вентфасада.

«Здесь также работы идут с отставанием от графика. Еще не критично, но будет, если исполнитель продолжит в том же темпе. Лишнее доказательство тому, что ФЗ № 44 нужно дорабатывать в части тщательного отбора подрядчика на старте и контролировать, чтобы не набирал объектов „про запас“, с которыми потом справиться не может», — резюмировал Геннадий Панин.

Фото - © Пресс-служба Московского областного регионального отделения партии "Единая Россия"

Парламентарий также напомнил, что в первом чтении уже принят законопроект, предусматривающий изменения в № 44 Федеральный закон о контрактной системе. Согласно поправкам муниципальным и государственным заказчикам дается право отказываться от заключения контракта с победителем в случае обнаружения ложной информации в поданных на конкурс документах. Делать это можно будет в любой момент. Также предоставляется право расторгать договор в одностороннем порядке уже на стадии его исполнения, если выявлен факт предоставления недостоверных сведений.

«Единая Россия» на регулярной основе ведет проверку соблюдения сроков и качества работ, на объектах, строящихся по Народной программе. К мероприятиям привлекаются жители городских округов, оставлявшие соответствующие наказы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказывал, что в области каждый год капитально ремонтируют порядка 60 школ, актуальность данной темы не уменьшается.

«Это президентская инициатива. Мы 62-65 школ каждый год ремонтируем», — уточнил Воробьев.