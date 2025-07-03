В Павловском Посаде объявлен конкурс на капитальный ремонт стадиона

Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ по капитальному ремонту стадиона «Филимоновский» в Павлово-Посадском городском округе. Работы осуществляются в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» и финансируются за счет средств бюджета Московской области, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

«Работы по данному объекту планируется завершить в 2026 году», — сказала министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на «Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, выполнением работ по капитальному ремонту с поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации такого объекта: Стадион «Филимоновский», Московская область, г. о. Павловский Посад, г. Павловский Посад, ул. 1 Мая, д. 40а». Планируется в рамках проведения закупки отремонтировать спортивный павильон общей площадью 90,2 кв. м., хоккейную площадку площадью 1 856 кв. м., волейбольную площадку площадью 162 кв. м., футбольное поле площадью 7 176 кв. м. и тир общей площадью 82,7 кв. м.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что в регионе очень важно завершить строительство всех спортивных объектов.

«Нам очень важно все спортивные объекты, которые строятся, завершить. Вы знаете, что большая работа ведется по реконструкции центральных стадионов наших городов и большой запрос у жителей на дальнейшую модернизацию: бассейн, ледовые арены», — сказал Воробьев.