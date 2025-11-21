В Павловском Посаде объявлен конкурс на благоустройство набережной

Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ по благоустройству набережной пешеходной зоны в районе озера в Павлово-Посадском городском округе Московской области, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

«Выполнение работ по данному объекту планируется завершить в 2026 году», — сказала министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на «Выполнение работ по благоустройству набережной пешеходной зоны в районе Озеро Стахановское «В гостях у сказки». Планируется в рамках проведения закупки осуществить благоустройство территории площадью 4,8 га.

Работы осуществляются в рамках государственной программы «Формирование современной комфортной городской среды» и финансируются за счет средств бюджета Московской области и средств бюджета Павлово-Посадского городского округа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области увеличивается посещаемость благоустроенных мест.

«Приятно отметить, что посещаемость всех тех мест благоустройства, которые мы осуществили, заметно растет. Это значит, что они востребованы, что там есть место и отдыху, и малому бизнесу, и комфортному пребыванию наших жителей и гостей», — сказал Воробьев.