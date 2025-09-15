В Павловском Посаде начался капитальный ремонт стадиона «Филимоновский»

Депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Геннадий Панин и глава городского округа Денис Семенов провели выездную проверку хода работ на стадионе «Филимоновский» в Павловском Посаде, где начался капитальный ремонт. Мероприятие реализуется в рамках государственной программы Московской области и национального проекта «Семья», сообщает пресс-служба администрации округа.

С самого начала проекта власти находятся в тесном диалоге с местными спортсменами. По просьбе футболистов и хоккеистов было принято решение сохранить естественный газон на главном игровом поле. Пожелания спортсменов являются приоритетом для организаторов проекта.

После реконструкции «Филимоновский» превратится в современный многофункциональный спортивный центр. В планах:

строительство нового современного павильона с раздевалками, душевыми и тренерскими;

возведение крытого поля для мини-футбола;

обустройство новой профессиональной волейбольной площадки;

установка трибун на 600 мест;

строительство тира;

обустройство легкоатлетического ядра.

Капитальный ремонт стадиона — это не только обновление инфраструктуры, но и важный шаг в развитии спортивной культуры Павловского Посада, а также весомый вклад в развитие массового спорта в округе.

Работы по капитальному ремонту планируется завершить в следующем году.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что бассейны пользуются популярностью во всех городах, поэтому в регионе будут строить и новые спортивные объекты.

«Нам очень важно, чтобы спорт, здоровый образ жизни становились доступнее, популярнее и в мегаполисах, и в малых населенных пунктах», — сказал Андрей Воробьев.