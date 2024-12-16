В Павловском Посаде начали строить новый сквер на месте аварийного здания

В рамках народной программы партии «Единая Россия» в Павлово-Посадском округе создан современный парк «Меленки», а на месте аварийного здания «Павловский Пассаж» началась подготовка к строительству нового сквера. Об этом сообщает пресс-служба председателя совета депутатов Павлово-Посадского городского округа Роман Тикунов.

В 2021 году благодаря народной программе «Единой России» и активному участию жителей было собрано более 400 предложений, касающихся дальнейшего развития городской среды. Эти идеи легли в основу новой пятилетней программы развития Подмосковья. В Павловском Посаде остро стоял вопрос о благоустройстве рекреационной зоны на реке Клязьма возле платочной мануфактуры и сносе недостроенного торгового центра «Павловский Пассаж».

«Реализация народной программы — это яркий пример того, как идеи жителей становятся основой для преобразований. Благодаря общим усилиям и поддержке губернатора Андрея Юрьевича Воробьева, мы видим, как заброшенные территории превращаются в современные общественные пространства. Партия «Единая Россия» строит свою политику на интересах жителей, направляя усилия на реализацию конкретных дел, которые решают важнейшие задачи людей», — отметил председатель совета депутатов Павлово-Посадского городского округа Роман Тикунов.

В сентябре 2024 года в Павловском Посаде благодаря реализации народной программы открылся парк «Меленки» — результат многолетней работы по преобразованию некогда заброшенной территории. Ранее эта зона находилась в плачевном состоянии: заболоченные участки, заросли кустарников и сваленные деревья. Сейчас это место преобразилось в современный парк, где каждый найдет что-то для себя.



Новый парк «Меленки» стал центром притяжения. Здесь оборудованы спортивные площадки, детская игровая зона, места для отдыха у реки и барбекю, сцена для выступлений, всесезонная горка и уникальные световые инсталляции. Центральным элементом парка стал павловопосадский платок, символизирующий культурное наследие города. В оформлении использовались мотивы платка «Сон бабочки» с 10 яркими оттенками, что делает парк не только комфортным, но и по-настоящему узнаваемым.

Помимо завершения проекта «Меленки», в городе стартовала работа по ликвидации долгостроя. Демонтаж аварийного здания «Павловский Пассаж», который многие годы портил облик города, близится к завершению. Уже в 2025 году на этом месте появится современный сквер с удобным парковочным пространством, что станет важным шагом в улучшении городской инфраструктуры.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.