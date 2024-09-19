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В Павловском Посаде молодая семья приобрела квартиру по жилищной программе

Молодая семья из городского округа Павловский Посад готовится к новоселью. Приобрести квартиру им помогла подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Московской области «Жилище», сообщает пресс-служба Минжилполитики Подмосковья.

У Карэна и Анны Эксузян подрастает сын Ефрем 5 лет. По словам папы, всей семьей они любят отдыхать на море.

«Как раз собираемся поехать в Сочи. Солнце, морской воздух заряжают бодростью. Ребенок по большей части купается в бассейне под нашим присмотром», — рассказал Карэн.

Эксузян жили в «малогабаритке» с родственниками. Карэн рассказывает, что с появлением ребенка стало необходимо улучшить жилищные условия. Узнав из интернета о возможности получить субсидию, супруги решили принять участие в программе.

«Мы взяли „евродвушку“ — это „однушка“ с большой кухней. Так как стены позволяли перепланировать, мы сделали из квартиры настоящую двухкомнатную. Скоро будем переезжать», — сказал Карэн.

Участникам нужно соответствовать всего нескольким критериям:

возраст до 35 лет;

нуждаться в жилье (менее 10 кв. м. на человека);

проживать в Московской области (регистрация по месту жительства);

иметь доходы для оплаты 65% расчетной стоимости жилья или возможность получить кредит на эту сумму.

Подать заявку можно по ссылке.

В 2024 году участниками подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» в Подмосковье стала 271 семья.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил уделять особое внимание поддержке семей с детьми. В регионе для этой цели вводятся различные выплаты.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.