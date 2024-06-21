В Павловском Посаде капремонт в школе-интернате завершен на 50%
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В рамках президентской программы по капитальному ремонту образовательных учреждений, в городском округе Павловский Посад на улице Тимирязева продолжается капитальный ремонт здания школы-интерната для детей с ограниченными возможностями здоровья. Общая строительная готовность объекта составляет 50%. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
Рабочие ведут кровельные работы, монтаж системы вентиляции и отопления, устройство бетонного основания под полы, стяжка пола, штукатурка стен, электромонтажные работы.
Общая площадь здания школы-интерната составляет более 1,9 тысячи квадратных метров. Его год постройки 1957.
План капитального ремонта включает в себя обновление фасада здания, замену кровли и входных групп, установку новых окон и дверей, полную замену инженерных сетей и сантехнического оборудования, а также благоустройство внутренних помещений. Кроме того, в образовательное учреждение будет поставлена новая мебель и оборудование.
Школа-интернат планирует открыть свои двери к 1 сентября 2024 года.
Этот капитальный ремонт не только улучшит условия обучения и проживания детей с ОВЗ, но и создаст комфортную и современную образовательную среду.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что для властей Подмосковья строительство новых школ и детских садов является приоритетным, так как число учеников в регионе постоянно растет.
Воробьев также говорил, что все образовательные учреждения в регионе должны быть готовы в срок. Это касается и строящихся зданий, и объектов, где идет капитальный ремонт.