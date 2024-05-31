В Павловском Посаде капитально ремонтируют 4 учреждениях образования

сегодня в 14:30

В городском округе Павловский Посад идет капитальный ремонт дошкольного отделения «Незабудка» и Лицей № 2 (бывшая МОУ СОШ № 4). Об этом сообщила пресс-служба администрации округа.

На данный объектах продолжаются работы по замене оконных блоков, усилению фасадной части здания и штукатурке стен.

Также подрядчик начинает монтаж вентиляции и электрики МОУ СОШ № 11 и образовательный корпус Школы-интерната. Завершаются работы по отделке фасада и штукатурке наружной части здания. Сейчас строители устанавливают вентиляцию, прокладывают кабельные линии, формирует лестничный марш. Идет подготовка к «чистовой» отделке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказывал, что в области каждый год капитально ремонтируют порядка 60 школ, актуальность данной темы не уменьшается.

«Это президентская инициатива. Мы 62-65 школ каждый год ремонтируем», — уточнил Воробьев.