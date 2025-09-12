В Павлово-Посадском округе в ноябре откроется обновленный детский сад «Малютка»

В Павлово-Посадском округе продолжается капитальный ремонт объектов образования и спорта, реализуемый в рамках Народной программы партии «Единая Россия». К ноябрю в городе Павловский Посад завершится ремонт дошкольного отделения «Малютка», сообщила пресс-служба помдосковного отделения партии.

На сегодняшний день строительная готовность объекта составляет 93%. После завершения ремонта «Малютка» сможет принять 125 воспитанников в пяти группах.

Ход капремонта этого дошкольного отделения и других образовательных и спортивных учреждений округа проверили депутат Госдумы от «Единой России» Геннадий Панин и секретарь местного отделения партии Денис Семенов.

«Сейчас подрядчики выходят на финальный этап: ведут благоустройство территории, устанавливают освещение, заканчивают отделку входных групп. Важно, что к концу года дети и воспитатели смогут вернуться в обновленный и современный детский сад», — отметил Семенов.

В Электрогорске в рамках реализации Народной программы и проекта «Единой России» «Новая школа» продолжается капитальный ремонт центра дополнительного образования «Истоки» МОУ «Лицей». После обновления центр станет современным пространством для обучения и развития детей. Однако из-за недобросовестного субподрядчика, которого в итоге пришлось заменить, сдача объекта затянулась.

«По контракту срок сдачи объекта — январь 2026 года, но мы понимаем, что дети не могут ждать до следующего календарного года. Поэтому ориентируем подрядчика на сдачу объекта этой осенью», — указал проинспектировавший стройку депутат Панин.

Также парламентарии в рамках партийного проекта «Детский спорт» проверили ремонт стадиона «Филимоновский» в Павловском Посаде. Завершение работ на этом объекте запланировано на июль 2026 года.

Напомним, в 2024 году в Павлово-Посадском округе был завершен капитальный ремонт четырех образовательных учреждений. В следующем году запланирован капремонт школы в деревне Кузнецы.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул важность дошкольного образования.

«Важно внедрять аккуратно, с умом все, что нравится детям, что их готовит к школе, что их делает более развитыми в возрасте от 3 до 7 лет», — сказал губернатор.