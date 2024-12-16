В Павлово-Посадском округе провели капремонт двух поликлиник по наказам жителей

Сфера здравоохранения в Подмосковье продолжает развиваться благодаря народной программе партии «Единая Россия», ориентированной на решение актуальных запросов граждан. В 2021 году жители Павлово-Посадского городского округа внесли более 250 предложений по развитию здравоохранения, в числе которых капитальный ремонт двух поликлиник и строительство фельдшерско-акушерского пункта. Эти наказы легли в основу комплексного обновления системы медицинской помощи. Об этом сообщает пресс-служба руководителя депутатского объединения партии «Единая Россия» Павлово-Посадского округа Натальи Золиной.

В 2023 году в Московской области было реализовано 22 проекта в сфере здравоохранения, включая модернизацию поликлиник, больничных комплексов и фельдшерско-акушерских пунктов. Эти инициативы в рамках народной программы партии «Единая Россия» позволили расширить доступ к качественным медицинским услугам, особенно в отдалённых населенных пунктах.

Павлово-Посадский округ активно включился в процесс реализации наказов в сфере здравоохранения. В 2024 году завершен капитальный ремонт Поликлиники № 3, которая обслуживает 22 660 человек, включая 5 682 детей. Здесь работают 46 врачей, среди которых терапевты, эндокринологи, травматологи и офтальмологи. Установлены телемедицинские технологии для консультаций с врачами Московского областного научно-исследовательского клинического института (МОНИКИ), а электронные рецепты облегчают процесс получения льготных медикаментов.

Кроме того, завершен капитальный ремонт взрослой поликлиники Электрогорской больницы: в двухэтажном здании проведены внутренние отделочные работы, заменены коммуникации, кровля и фасад.

«Муниципальная часть народной программы была полностью выполнена, а реализация наказов областного уровня близится к завершению. Мы видим, как благодаря народной программе удается кардинально менять качество медицинской помощи и стремимся к ощутимому результату в каждой сфере. Для нас важны не формальные показатели, а реальные изменения в повседневной жизни каждого жителя региона. Ремонт поликлиник, внедрение современных технологий и привлечение квалифицированных специалистов позволяют сделать здравоохранение доступным для всех», — отметила руководитель депутатского объединения партии «Единая Россия» Павлово-Посадского городского округа Наталья Золина.

Работа по улучшению здравоохранения в Павлово-Посадском городском округе и других муниципалитетах Подмосковья продолжается. Народная программа остается важным инструментом для повышения качества жизни жителей региона и решения самых актуальных запросов общества.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.