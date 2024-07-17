В Павлово-Посадском округе продолжается строительство новой зоны отдыха

В 2023 году в рамках реализации мероприятий государственной программы «Формирование современной комфортной городской среды» реализуется проект победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды «Зеленый узел», сообщает пресс-служба администрации округа.

На данный момент времени на объекте выполнены работы по:

обустройству и асфальтированию парковки;

монтажу настила на балконах променада;

очистке каналов для устранения подтоплений (уложены перепускные русла);

защите берега от обрушения, посредством установки свай и засыпкой габионов.

Также установлены 3 беседки в зоне тихого отдыха и 2 туалетных модуля. Залиты основания под сцены, павильоны проката и детские игровые площадки, выполнен монтаж конструкций сцены.

Выполнен также монтаж скейтпарка и всесезонной горки. С 11 июля начаты работы по планировке грунта для посева газона, монтажу хозблока и очистке реки с помощью амфибий.

«Совсем недавно проводил на своих страницах в социальных сетях опрос по поводу названия нашей новой зоны отдыха. По многочисленным отзывам и комментариям, а также основываясь на исторических фактах, приняли решение, что назовем данную территорию — парк «Меленки», — сказал Глава Павлово-Посадского городского округа Денис Семенов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе власти находят ресурсы, чтобы привести в порядок парки и скверы.

«Мы целенаправленно уже много лет находим ресурсы, чтобы привести в порядок городские парки, которые помнят и знают разные поколения», — сказал Воробьев.