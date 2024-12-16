В Павлово-Посадском округе отремонтировали 2 медучреждения и 5 школ за 2024 год

В 2024 году партия «Единая Россия» продолжила активную реализацию народной программы, сформированной на основе наказов и пожеланий жителей. Этот масштабный проект, ориентированный на решение актуальных проблем, остается главным инструментом развития социальной инфраструктуры и повышения качества жизни.

На территории Павлово-Посадского городского округа в 2021 году жители активно включались в формирование программы: около 2 000 человек обратились в партию с предложениями, и из них было выбрано 1 285 наказов для реализации.

В Московской области, при поддержке губернатора Андрея Воробьева, полностью выполнена муниципальная часть народной программы, а реализация областных наказов близится к завершению.

«Народная программа — это живой механизм, который помогает решать реальные проблемы людей. Мы продолжаем реагировать на запросы жителей и, в соответствии с их пожеланиями, принимаем решения, способствующие развитию социальной инфраструктуры округа. Все эти изменения становятся возможными благодаря народной программе, основанной на непосредственных обращениях и потребностях граждан. Мы вместе с жителями и депутатами добиваемся ощутимых результатов, делая жизнь в наших городах и селах лучше. Каждый реализованный проект — это шаг к сильной и процветающей России», — отметил секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Денис Семенов.

В этом году была проделана большая работа по капитальному ремонту двух медицинских и пяти образовательных учреждений, а также завершен проект по созданию нового парка «Меленки». В ноябре этого года начался демонтаж аварийного здания «Павловский Пассаж», пустующего много лет. Снос недостроенного торгового центра близится к завершению. Уже в следующем году в Павлово-Посадском городском округе на месте аварийного торгового центра «Павловский Пассаж» начнется строительство нового сквера и большого парковочного пространства.

В 2024 году в Павлово-Посадском городском округе был сделан значительный шаг вперед. Однако это только начало. В 2025 году партия «Единая Россия» продолжит активно работать над улучшением округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.