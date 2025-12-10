В Павлово-Посадском округе начался капремонт школы и благоустройство парка

Глава Павлово-Посадского округа Денис Семенов 9 декабря провел объезд, в ходе которого проверил ход капитального ремонта Кузнецовской школы и старт крупных работ по благоустройству нового парка, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Денис Семенов начал объезд с Кузнецовской школы, где сейчас ведутся демонтажные работы во внутренних помещениях. Здание, построенное в 1970-х годах и рассчитанное на 243 ученика, проходит капитальный ремонт. Глава округа поручил подрядчику своевременно убирать строительный мусор, особенно легкий, чтобы обеспечить безопасность и порядок на территории.

В поселке Большие Дворы, а также в микрорайонах Городок и Ленская были выявлены серьезные замечания к работе дорожных и коммунальных служб. Денис Семенов отметил неудовлетворительное состояние территорий и поручил навести системный порядок, а не ограничиваться разовыми уборками.

В яблоневом саду на Городке глава округа сообщил о планах установить новую детскую игровую площадку по губернаторской программе в следующем году. Также весной и летом будет обновлена роспись на архитектурных формах сада для создания комфортной среды для семейного отдыха.

Работы по благоустройству начались и на участке, где ранее находился ДК им. А.С. Потапова. Сейчас идет подготовка территории и решаются технические вопросы с ресурсоснабжающими организациями. Проект реализуется по графику, чтобы создать современное общественное пространство для жителей.

В завершение объезда Денис Семенов подчеркнул важность поддержания чистоты в округе. В Павлово-Посадском округе продолжается уборка несанкционированной рекламы, удаление вандальных надписей и очистка дорог от мусора. Глава округа отметил, что регулярные выезды будут продолжаться для контроля ситуации на местах.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о важности реализации всех инициатив по благоустройству в регионе.

«Очень важно, чтобы все, что мы благоустраиваем — от тротуара, сквера, небольшого парка в микрорайоне до парка в лесу — было реализовано. <…> У нас уже следующая программа: 75 объектов на следующий год. Почему их важно анонсировать? Потому что к ним важно готовиться, потому что это контракты, потому что подходы, материалы — вы все это прекрасно понимаете», — сказал Воробьев.