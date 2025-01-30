В Павлово-Посадском округе начался капремонт двух учреждений образования

В нынешнем году в Павлово-Посадском городском округе капитально отремонтируют два учреждения образования. Подрядные организации уже приступили к демонтажу помещений, сообщает пресс-служба администрации округа.

Глава округа Денис Семенов совместно с заместителями Светланой Аргуновой и Александром Кулаковым побывали на месте работ и пообщались с подрядными организациями.

Детский сад «Малютка» (корпус Лицея № 2 им. Тихонова»), г. Павловский Посад — здание детского сада построено в 60-х годах, с тех пор в нем еще ни разу не производился капитальный ремонт. Сейчас воспитанники дошкольного учреждения распределены по ближайшим детским садам микрорайона «Ленская».

Помимо капитальной отделки помещений, учреждение будет оснащено новым кухонным оборудованием, а также произведено благоустройство территории согласно проекту ЦДО Истоки (МОУ «Лицей»), г. Электрогорск — здание центра дополнительного образования «Истоки» было построено в 1971 году, в нем также капитальный ремонт будет произведен впервые. Занятия для обучающихся уже проходят в ближайших учреждениях образования и культуры.

«На местах пообщались с подрядными организациями, наметили темп работ. Все объекты капитального ремонта должны быть сданы к новому учебному году», — сказал Денис Олегович.

По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, ежегодно в Подмосковье становится на 40 тыс. школьников больше, именно поэтому в регионе продолжают строить современные образовательные учреждения, а также капитально ремонтируют уже имеющиеся объекты.

«Мы хотим, чтобы школы были не просто местами для учебы, а настоящими центрами для развития детей, где они смогут учиться, творить и проводить время», — заявил Воробьев.