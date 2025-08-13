В павильоне «Экономика Москвы» прошел семинар о приобретении недвижимости у города

На семинаре «Школа инвесторов: как купить помещение у города на электронных торгах», который прошел в рамках форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030», предприниматели и жители столицы узнали о возможностях Инвестиционного портала Москвы и преимуществах участия в открытых аукционах. Мероприятие прошло в павильоне «Экономика Москвы» , сообщил руководитель департамента города Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

Он уточнил, что Москва предоставляет бизнесу и горожанам возможность приобрести недвижимость напрямую через открытые торги. На Инвестиционном портале доступно свыше 1500 объектов городского имущества.

«Предпринимателям в первую очередь интересны помещения, расположенные на первых и цокольных этажах жилых домов, в которых можно открыть магазины и центры оказания услуг, или целые здания для реализации более масштабных проектов — за шесть месяцев этого года на торгах было реализовано более 730 таких объектов. Физические лица могут приобрести у города участки для строительства частных домов, квартиры или парковочные места», — пояснил Пуртов.

Во время семинара специалисты Департамента и электронной площадки «Росэлторг» разобрали основные этапы участия в торгах — от выбора подходящего объекта и подготовки заявки до подачи ценовых предложений и подписания договора.

Эксперты также выделили главные преимущества участия в столичных аукционах. Все процедуры проводятся онлайн, для участия нужны только выход в сеть и усиленная квалифицированная электронная подпись. Договор заключается напрямую с городом, что обеспечивает полную юридическую безопасность сделки.

Столица выставляет на торги различное имущество, а витриной для него выступает Инвестиционный портал Москвы. В разделе «Торги Москвы» есть вся необходимая информация о лотах, в том числе фотографии, документация, условия и форма продажи.

«Территория будущего. Москва 2030» — это возможность в масштабах всего города познакомиться с будущим, опробовав его технологии, которые уже сегодня применяются в столице. Дети и взрослые смогут пообщаться с роботами и искусственным интеллектом, посмотреть на работу современного беспилотного транспорта, поиграть на технологичных спортивных площадках, изучить новые образовательные, медицинские и промышленные инновации, погрузиться в VR-пространство и многое другое.