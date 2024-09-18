В Ozon заявили о запуске первой очереди логистического комплекса в Домодедове

Маркетплейс Ozon сообщил о запуске первой очереди нового логистического центра в Домодедове Московской области. Инвестиции в объект — IT-инфраструктуру собственной разработки и оборудование — превысили 4,8 млрд рублей, сообщает ТАСС .

Операции стартуют 19 сентября, продавцы уже могут записаться на поставку. Комплекс направлен на обеспечение полного цикла обработки заказов — от получения товара до формирования посылок.

Площадь логистического хаба составляет 40 тыс. кв. м по полу. Вторая очередь объекта запустится в декабре этого года и в два раза увеличит площадь хаба. Комплекс сможет обрабатывать более 900 тыс. заказов в сутки.

Гендиректор Ozon Fulfillment Александр Гейль отметил, что запуск центра в Домодедове расширяет логистическую сеть в Подмосковье. Она превышает 800 тыс. кв. м.

«Открытие нового фулфилмент-центра — это наш ответ на растущий спрос на услуги маркетплейса из самого экономически активного региона для нашего бизнеса», — заявил Гейль.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что торговля является двигателем экономики региона, поэтому на ее развитие надо обращать особое внимание. В том числе важен вопрос привлечения мигрантов в торговлю.

«Четверть валового регионального продукта нашего региона — это торговля всегда была. Это движок. К этому движку надо относиться серьезно. Развиваются и торговые сети, и Ozon с Wildberries», — сказал Воробьев.