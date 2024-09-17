В Озерах выделили земельный участок под строительство нового детского сада

В Озерах на улице Калинина планируется строительство нового современного детского сада. По выделению земельного участка площадью 0,7 га для строительства дошкольного учреждения уже принято положительное решение. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Площадь здания составит более 3 тыс. кв. метров. Посещать детсад смогут 200 дошкольников в возрасте от 2 лет. По проекту детский сад будет включать 8 групп, в каждой из которых предусмотрены спальные комнаты, помещения для игр, санузлы, раздевалки и буфеты. Кроме того, в здании будут расположены музыкальный и спортивный залы, пищевой блок, медицинский отсек с кабинетами логопеда и психолога.

Территорию вокруг детского сада благоустроят и озеленят, на ней установят игровые и спортивные площадки, а также теневые навесы. Кстати, будущий облик здания уже известен. Это будет здание П-образной конструкции, в центральной его части расположатся помещения для общего пользования, а в боковых корпусах — сами группы.

Завершение строительства и открытие нового детского сада в Озерах запланировано на 2026 год.

Это не единственный детский сад, который появится в ближайшие годы на территории округа. Еще одно здание детского дошкольного учреждения возведут в ЖК «Микрорайон Донской» в Коломне. Это будет детский сад, который сможет принять 140 детей.

Кроме того, продолжаются работы по строительству детского сада в коломенском микрорайоне Подлипки-город.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.