В Озерах утеплили и обновили фасад жилого многоквартирного дома

Кирпичный фасад дома № 2 по 8-му Луговому переулку в Озерах округа Коломна утеплили и обновили. Об этом сообщает пресс-служба администрация округа.

Дом, построенный в 1961 году, нуждался в обновлении. В рамках программы капитального ремонта в жилом строении провели целый комплекс работ:

утеплили и оштукатурили фасад;

заменили окна в местах общего пользования;

отремонтировали балконные плиты, отмостку, козырьки;

заменили входные двери в подъезды.

Работы начались в июне этого года. Для окраски фасада был выбран оттенок, близкий к первоначальному — бежево-красный.

Как отметили в подрядной организации ООО «Стройразвитие», ремонт кирпичных фасадов является распространенной практикой при проведении капремонта, так как со временем строительные материалы утрачивают свои изначальные характеристики под воздействием природных факторов и эксплуатации.

После завершения всех работ дом обрел свежий облик, а его срок службы значительно продлился.

В рамках трехлетней программы капитального ремонта 2023–2025 гг. в округе Коломна планируется отремонтировать 36 многоквартирных зданий. В них проведут работы по замене крыш и лифтовых систем, утеплению фасадов и обновлению инженерных коммуникаций.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в этом году в регионе приемка МКД осуществляется более строго. Он подчеркнул, что важно крайне внимательно сопровождать работу по ремонту котельных, прокладке теплосетей и подготовке домов.

«Это требует дополнительных ресурсов управляющих компаний, а по некоторым муниципалитетам, где большой ветхий жилой фонд — и дополнительных мероприятий. Приближается осень, поэтому вопросы теплоснабжения также нуждаются в особом внимании»», — заявил Воробьев.