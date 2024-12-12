В Озерах утеплили и обновили фасад жилого многоквартирного дома
Фото - © ООО «Стройразвитие»
Кирпичный фасад дома № 2 по 8-му Луговому переулку в Озерах округа Коломна утеплили и обновили. Об этом сообщает пресс-служба администрация округа.
Дом, построенный в 1961 году, нуждался в обновлении. В рамках программы капитального ремонта в жилом строении провели целый комплекс работ:
- утеплили и оштукатурили фасад;
- заменили окна в местах общего пользования;
- отремонтировали балконные плиты, отмостку, козырьки;
- заменили входные двери в подъезды.
Работы начались в июне этого года. Для окраски фасада был выбран оттенок, близкий к первоначальному — бежево-красный.
Как отметили в подрядной организации ООО «Стройразвитие», ремонт кирпичных фасадов является распространенной практикой при проведении капремонта, так как со временем строительные материалы утрачивают свои изначальные характеристики под воздействием природных факторов и эксплуатации.
После завершения всех работ дом обрел свежий облик, а его срок службы значительно продлился.
В рамках трехлетней программы капитального ремонта 2023–2025 гг. в округе Коломна планируется отремонтировать 36 многоквартирных зданий. В них проведут работы по замене крыш и лифтовых систем, утеплению фасадов и обновлению инженерных коммуникаций.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в этом году в регионе приемка МКД осуществляется более строго. Он подчеркнул, что важно крайне внимательно сопровождать работу по ремонту котельных, прокладке теплосетей и подготовке домов.
«Это требует дополнительных ресурсов управляющих компаний, а по некоторым муниципалитетам, где большой ветхий жилой фонд — и дополнительных мероприятий. Приближается осень, поэтому вопросы теплоснабжения также нуждаются в особом внимании»», — заявил Воробьев.